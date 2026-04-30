¿Sin trabajo? Este jueves 30 de abril se lleva a cabo la 5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón

Cúcuta

En la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta se desarrolla este jueves 30 de abril la 5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón, un espacio pensado para promover nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.

“Es una apuesta institucional que desde la Universidad Simón Bolívar le apostamos para ofrecer a nuestros estudiantes egresados y comunidad en general oportunidades de empleo", dijo a Caracol Radio Milena Paredes, coordinadora institucional de egresados de la Unisimón.

“Este año tenemos algo interesante y es que no solamente las personas van a encontrar ofertas de empleo, vacantes de diferentes empresas, sino que también van a tener la oportunidad de tener asesorías en todo el tema de emprendimiento”, agregó Paredes.

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En total 16 empresas participan de la jornada de manera presencial y otras más de manera virtual.

“Tenemos también una zona de expertos, en donde contamos con la presencia del Tecnoparque SENA, tenemos la presencia de Macondo Lab, que es nuestro centro de emprendimiento de la Universidad Simón Bolívar, y expertos en diferentes áreas, en temas de emprendimiento. Contamos además con una zona de empleabilidad, donde las asistentes podrán hacer la revisión de su hoja de vida y les hacen la asesoría, la observación, la toma de fotografía profesional para su hoja de vida o para su perfil de LinkedIn, y entrevistas simuladas si así lo requieren”.

Los interesados se pueden acercar a la Av. 4 # 14-37/41, barrio La Playa, en Cúcuta, para participar de esta jornada.