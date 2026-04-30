Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 abr 2026 Actualizado 17:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

¿Sin trabajo? Este jueves 30 de abril se lleva a cabo la 5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón

16 empresas de la región hacen parte de la jornada.

5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón. / Foto: Jenny Márquez.

5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón. / Foto: Jenny Márquez.

5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

En la sede 3 de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta se desarrolla este jueves 30 de abril la 5ª Feria Laboral y Profesional Unisimón, un espacio pensado para promover nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento.

“Es una apuesta institucional que desde la Universidad Simón Bolívar le apostamos para ofrecer a nuestros estudiantes egresados y comunidad en general oportunidades de empleo", dijo a Caracol Radio Milena Paredes, coordinadora institucional de egresados de la Unisimón.

“Este año tenemos algo interesante y es que no solamente las personas van a encontrar ofertas de empleo, vacantes de diferentes empresas, sino que también van a tener la oportunidad de tener asesorías en todo el tema de emprendimiento”, agregó Paredes.

Más información

En total 16 empresas participan de la jornada de manera presencial y otras más de manera virtual.

“Tenemos también una zona de expertos, en donde contamos con la presencia del Tecnoparque SENA, tenemos la presencia de Macondo Lab, que es nuestro centro de emprendimiento de la Universidad Simón Bolívar, y expertos en diferentes áreas, en temas de emprendimiento. Contamos además con una zona de empleabilidad, donde las asistentes podrán hacer la revisión de su hoja de vida y les hacen la asesoría, la observación, la toma de fotografía profesional para su hoja de vida o para su perfil de LinkedIn, y entrevistas simuladas si así lo requieren”.

Los interesados se pueden acercar a la Av. 4 # 14-37/41, barrio La Playa, en Cúcuta, para participar de esta jornada.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir