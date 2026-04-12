Universidad Simón Bolívar analiza en Cúcuta el impacto de la inteligencia artificial en la salud. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

La Universidad Simón Bolívar realizó en Cúcuta un encuentro con el sector salud para analizar los retos y beneficios de la inteligencia artificial en el sistema sanitario, en el marco de la transformación digital.

La directora genera de la sede Cúcuta, Yolanda Gallardo, explicó que el evento se desarrolla en alianza con distintas instituciones del sector.

“La Universidad Simón Bolívar, en alianza con la Cámara de Comercio, la Medical Duarte, Medical House, Uronorte, el clúster de la salud y otras entidades, ha organizado este gran evento”, afirmó.

Indicó que la Facultad de Ciencias de la Salud busca adaptarse a los cambios tecnológicos.

“Se adquiere el compromiso de trabajar articuladamente con todos los entes de salud y formar profesionales con competencias en el manejo de la información y la inteligencia artificial al servicio de los pacientes”, señaló.

Por su parte, el conferencista Jorge Martínez, gerente de la Clínica Oftalmológica Internacional VIEW, destacó los beneficios ya visibles en el sector.

“La inteligencia artificial está generando beneficios en todos los sectores y el sector salud no es ajeno”, dijo.

Agregó que ya mejora la atención médica. “Estamos logrando diagnósticos más rápidos, conceptos más estandarizados y más seguros”, explicó, al señalar que incluso se usa en procesos quirúrgicos para mayor precisión.

Sin embargo, advirtió que su uso debe ser responsable. “Lo que puede jugar en contra es que la usemos de forma equivocada”, afirmó, y recalcó: “No puede reemplazar totalmente el modelo de salud, viene a complementarlo”.

Los expertos coincidieron en que la inteligencia artificial ya transforma la atención médica, pero su reto principal será integrarse sin desplazar el criterio humano en la toma de decisiones.