Reabren la vía Mosquera- La Mesa con restricciones: estas son las medidas

Tras más de 72 horas de estar cerrada la vía Mosquera-La Mesa debido a un inmenso derrumbe, las labores de remoción de tierra finalizaron y se retiraron más de 2.000 metros cúbicos utilizando 34 máquinas especializada.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en esta madruga que se habilitará a las 8 de la mañana la vía, pero solo a un carril entre el km 95 y el km 74 y con control de velocidad.

“Desde las 4:00 de la tarde, por la operación éxodo, tendremos reversible continuo desde la glorieta de Toreros, en Mosquera, hasta Apulo. También habrá restricción para vehículos de carga superior a 3,4 toneladas”, señaló el mandatario.

Mientras tanto, en el km 96 se continúa trabajando con 2 retroexcavadoras de oruga de brazo largo, 2 vactor y 23 volquetas para bajar el nivel del represamiento de lodo al borde de la vía.

El mandatario aseguró que en caso de que se presenten fuertes lluvias y se llegue al nivel máximo de represamiento en el km 96, se van a realizar cierres temporales.

Autoridades recomiendan a conductores evitar tomar esta vía y viajar por rutas alternas como la Troncal del Tequendama.