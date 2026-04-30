¿Qué necesita Santa Fe para clasificar a los playoffs de la Liga Colombiana?

Independiente Santa Fe se juega todo en la última jornada del Torneo Apertura de la Liga Colombiana, en un cierre de fase regular que definirá su futuro en el campeonato. El conjunto Cardenal llega con la obligación de sumar y, además, de estar atento a lo que ocurra en otros partidos, ya que su clasificación a los cuadrangulares no depende únicamente de su resultado.

El rival será Internacional de Bogotá, en un compromiso donde el León necesita ganar para aumentar sus posibilidades. Sin embargo, incluso logrando los tres puntos, no tiene el panorama completamente asegurado.

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¿Que pasa si Santa Fe gana?

Si Santa Fe consigue una victoria por la mínima diferencia, deberá esperar que equipos como Deportivo Cali y Independiente Medellín no logren triunfos amplios, ya que una goleada de estos podría dejarlo fuera por diferencia de gol, uno de los criterios clave en la tabla.

¿Qué pasa si Santa Fe empata?

En caso de empate, el panorama se complica aún más. El conjunto bogotano necesitaría que Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios no ganen sus respectivos compromisos, una combinación de resultados que lo mantendría con vida en la lucha por un cupo entre los ocho.

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¿Qué pasa si Santa Fe pierde?

Incluso en un escenario adverso, como una derrota, Santa Fe podría clasificar, aunque dependiendo de una serie de resultados aún más complejos: necesitaría que pierdan Independiente Medellín, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

Así, el cierre de la fase regular promete ser de alta tensión para Santa Fe, que no solo deberá hacer su tarea en el campo, sino también depender de otros resultados para confirmar su presencia en las finales del fútbol profesional colombiano. Un escenario típico de definición, donde cada gol puede cambiarlo todo.