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27 abr 2026 Actualizado 18:44

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Liga Colombiana

Liga colombiana 2026-I: Así se jugará la última fecha del Todos Contra Todos

Seis equipos luchan por dos cupos para los cuartos de final del fútbol colombiano.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

La Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 19 de la Liga colombiana, jornada en la que se estarán definiendo los últimos dos equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano. Actualmente, seis equipos luchan por esas plazas.

Viernes 1 de mayo

[6:00PM] Once Caldas Vs. Nacional

Sábado 2 de mayo

[2:00PM] Boyacá Chicó Vs. Llaneros

[4:00PM] Jaguares Vs. Cúcuta

Domingo 3 de mayo

[3:30PM] Fortaleza Vs. Bucaramanga

[3:30PM] Medellín Vs. Águilas Doradas

[3:30PM] Alianza FC Vs. Millonarios

[3:30PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá

[3:30PM] Tolima Vs. Cali

[5:45PM] América Vs. Pereira

[5:45PM] Junior Vs. Pasto

Tabla de posiciones Liga 2026-I

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Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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