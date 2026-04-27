Liga colombiana 2026-I: Así se jugará la última fecha del Todos Contra Todos
Seis equipos luchan por dos cupos para los cuartos de final del fútbol colombiano.
La Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 19 de la Liga colombiana, jornada en la que se estarán definiendo los últimos dos equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano. Actualmente, seis equipos luchan por esas plazas.
Viernes 1 de mayo
[6:00PM] Once Caldas Vs. Nacional
Sábado 2 de mayo
[2:00PM] Boyacá Chicó Vs. Llaneros
[4:00PM] Jaguares Vs. Cúcuta
Domingo 3 de mayo
[3:30PM] Fortaleza Vs. Bucaramanga
[3:30PM] Medellín Vs. Águilas Doradas
[3:30PM] Alianza FC Vs. Millonarios
[3:30PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá
[3:30PM] Tolima Vs. Cali
[5:45PM] América Vs. Pereira
[5:45PM] Junior Vs. Pasto
Tabla de posiciones Liga 2026-I
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Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...