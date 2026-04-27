Liga colombiana 2026-I: Así se jugará la última fecha del Todos Contra Todos

La Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 19 de la Liga colombiana, jornada en la que se estarán definiendo los últimos dos equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano. Actualmente, seis equipos luchan por esas plazas.

Viernes 1 de mayo

[6:00PM] Once Caldas Vs. Nacional

Sábado 2 de mayo

[2:00PM] Boyacá Chicó Vs. Llaneros

[4:00PM] Jaguares Vs. Cúcuta

Domingo 3 de mayo

[3:30PM] Fortaleza Vs. Bucaramanga

[3:30PM] Medellín Vs. Águilas Doradas

[3:30PM] Alianza FC Vs. Millonarios

[3:30PM] Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá

[3:30PM] Tolima Vs. Cali

[5:45PM] América Vs. Pereira

[5:45PM] Junior Vs. Pasto

Tabla de posiciones Liga 2026-I

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