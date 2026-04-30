Precio de la gasolina subirá $400 a partir del 1 de mayo, ¿por qué?

Subirá el precio de la gasolina en $ 400 pesos a partir del 1 de mayo, según anunció el Ministro de Hacienda, con lo que llegará a un precio promedio de $16.000 el galón en el país.

“La coyuntura en la guerra de Irán nos obliga a revertir esa reducción en el precio de la gasolina y de tocar un poco el precio del ACPM. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”, afirmó el MinHacienda.

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Hay que recordar que en los primeros meses del año el Gobierno bajó el precio de la gasolina en $ 1.000, pero luego el Gobierno, en abril, revirtió esa decisión y subió $ 375 pesos el galón de gasolina y ahora anuncia un nuevo incremento por $ 400 pesos.

Por ciudades, por ejemplo, quedaría así:

Bogotá: $ 16.291

Medellín: $ 16.211

Cali: $ 16.300

¿Por qué sube la gasolina?

El conflicto en Medio Oriente ha provocado un aumento en los precios del petróleo, elevando el costo de la gasolina.

Además, la amenaza de bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, ha causado escasez de oferta.

En Colombia, existe el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que permite atenuar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, evitando que estos se trasladen directamente al consumidor final.

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Sin embargo, este fondo tenía un déficit billonario y por eso este Gobierno tuvo que subir el precio de la gasolina desde mediados de 2022, para reducir la deuda.

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