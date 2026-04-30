Policía refuerza controles en vías del Valle ante riesgos de seguridad

Controles de la Policía Nacional en las vías entre Cauca y Valle del Cauca

La Policía del Valle del Cauca intensificó los controles en las principales vías del departamento, especialmente en corredores que conectan con el Cauca, ante el riesgo por el tránsito de vehículos sospechosos en medio del contexto de violencia.

Como parte de esta estrategia de control y prevención, las autoridades priorizaron el corredor vial que conecta los municipios de Miranda, en el Cauca, con Florida, en el Valle del Cauca, donde se reforzará la presencia institucional.

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Las acciones contemplan la instalación de puestos de control, verificación de antecedentes, inspección de vehículos y labores de inteligencia. Además, se desplegarán patrullajes mixtos conformados por unidades de la SIJÍN y la Seccional de Tránsito y Transporte.

Un componente clave de la estrategia será el apoyo tecnológico de la Gobernación del Valle del Cauca, a través del sistema RAPTOR. Esta herramienta incorpora drones de alta tecnología con cámaras de visión infrarroja, detección térmica y capacidad de monitoreo de hasta ocho kilómetros.

Esta tecnología está integrada al Centro General Estratégico de Seguridad (CGES), lo que permite realizar seguimiento en tiempo real, según explicó el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

“El uso del sistema RAPTOR y la integración con el CGES nos permite fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades, anticiparnos a posibles amenazas y garantizar un control más eficiente del territorio. Esta es una apuesta decidida por la seguridad y la protección de todos los vallecaucanos”, dijo el secretario.

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Por su parte, el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado del departamento, señaló que en estos corredores se ha logrado la captura de 35 personas y la aprehensión de cuatro menores de edad, en medio de operativos relacionados con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y falsificación de documentos.

“Asimismo, se ha logrado la incautación de 116.5 kilos de estupefacientes, lo que demuestra la efectividad de los controles y el compromiso institucional con la seguridad ciudadana” adicionó el coronel Astaiza.