Autoridades investigan a varios integrantes del Inpec por la fuga de alias ‘Tito’ en Pasto

Pasto - Nariño

Varios integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) son investigados por la SIJIN de la Policía Nacional tras la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’, señalado como tercero al mando del Frente Comuneros del Sur y hasta hoy reconocido por el Gobierno nacional como gestor de paz.

La investigación busca establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad, posibles omisiones o algún grado de responsabilidad de los funcionarios que tenían a su cargo la custodia del interno durante su permanencia en un centro asistencial de Pasto.

En los últimos días, el grupo guerrillero Comuneros del Sur, a través de un comunicado, se atribuyó la operación que permitió la expulsión por la fuerza de Luis Alberto Villota Rodríguez, señalando que “Dicha acción militar tuvo como único y exitoso propósito el rescate del Compañero TITO, quien se encontraba privado de la libertad en la cárcel judicial San Juan de Pasto en manos del Estado colombiano”.

Por su parte, la Consejería de Paz anunció su rechazo por esta operación y decidió revocar la designación de ‘Gestor de Paz’ que pesaba sobre Villota y evaluará las demás expedidas en tal sentido.

Cabe recordar que alias Tito se encontraba privado de la libertad desde febrero de este año por múltiples delitos, entre ellos la masacre ocurrida el 28 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares, donde cuatro personas fueron secuestradas y posteriormente asesinadas.

Las víctimas fueron identificadas como Martha Benavidez, Bayardo Melo, Jhojan Rodríguez, de 17 años, y una cuarta persona cuya identidad no fue confirmada inicialmente por las autoridades.

Las autoridades convocaron a un consejo de seguridad extraordinario para coordinar estrategias que permitan la recaptura de este sujeto, mientras tanto se han establecido puestos de control en las cinco salidas que tiene la ciudad de Pasto.