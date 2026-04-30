Los tres acuerdos para solucionar problemática por granjas de Pollos El Dorado en Moniquirá

El gobernador, Carlos Amaya se reunió en su despacho con la alcaldía de Moniquirá, comunidades y voceros de la empresa Pollos El Dorado / Foto: Suministrada.

Moniquirá

El gobernador, Carlos Amaya lideró una reunión con la alcaldía, comunidades y voceros de la empresa Pollos El Dorado para buscar soluciones a la problemática que ha sido denunciada en la vereda Monjas de Moniquirá al parecer por efectos nocivos, contaminación y presencia de vectores en la zona.

Amaya confirmó la definición de tres acuerdos para avanzar en una solución.

El ICA realizará un estudio técnico para identificar las causas reales de los vectores y, con base en esos resultados, se tomarán decisiones de fondo. El informe será socializado el próximo 29 de julio.

Pollos El Dorado presentará ante Corpoboyacá un plan de reducción de impactos por olores en un término de 3 meses.

Se construirá un plan de trabajo entre la comunidad y la empresa que incluya acciones concretas de impacto social y empleo regional.

Recordemos que desde hace semanas las comunidades protestan y mantienen bloqueos en la vía terciaria del sector de la vereda Monjas donde la empresa Pollos El Dorado tienen sus granjas con galpones.

A su turno el gerente de la compañía, Fabio Domínguez, denunció que la granja enfrenta un bloqueo ilegal que impide la salida de la producción.

“Estamos siendo sometidos a un bloqueo ilegal por parte de algunas personas que han bloqueado la salida del pollo que tenemos en esa granja actualmente. Sólo pretenden esas personas que cerremos definitivamente esas instalaciones”, aseguró Domínguez.

Según explicó, algunas personas buscan el cierre definitivo de las instalaciones, pese a que, afirma, no existe pronunciamiento oficial ni sanciones por parte de las entidades de control.

“Quiero decirles que, sobre la granja, ni sobre ninguna del Dorado, hay pronunciamiento, ni sanciones, ni llamado a la atención sobre absolutamente nada. Ninguna autoridad nos ha hecho ninguna restricción sobre la operación de la misma”, dijo.

Domínguez aseguró que funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron recientemente la granja y no encontraron evidencias que respaldaran las denuncias de los manifestantes. Además, destacó que Pollos El Dorado cuenta con certificaciones de sostenibilidad y bioseguridad otorgadas por Icontec e ICA, respectivamente.

“Inclusive el viernes pasado asistieron funcionarios del Ministerio de Ambiente invitados por estas personas que bloquean la granja y encontraron que ninguna de las razones que ellos argumentan son generadas en la granja”, agregó.

El gerente advirtió que el bloqueo ha generado un problema grave: 140 mil aves permanecen retenidas desde hace más de 15 días, lo que ha ocasionado hacinamiento, exceso de peso y una alta mortalidad. “Esto puede derivar en una masacre animal, lo cual está penado por la ley”, afirmó.

Desde la Gobernación de Boyacá, dijo Carlos Amaya, “respetamos la actividad de la empresa privada, pero también el bienestar de las comunidades. Por eso, tendemos puentes entre las instituciones y los distintos sectores, promoviendo el diálogo como camino para encontrar puntos comunes y soluciones en el territorio”.