“Me negué”: abogado de Petro dice que Gloria Arizabaleta lo buscó para “negociaciones extrañas”

El abogado del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, Alejandro Carranza, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que existe un “patrón de comportamiento anormal” por parte de la representante Gloria Arizabaleta. Esto, en medio de su polémica decisión de suspender al presidente Gustavo Petro, y por lo cual la congresista está siendo investigada por presunto prevaricato.

Carranza aseguró que Arizabaleta estaría presionando al Gobierno Nacional, para favorecer al presidente Petro en las investigaciones que enfrenta en la Comisión de Acusación a cambio de puestos. Una de ella, por la violación de los topes de ingresos y gastos de campaña.

Por ejemplo, Carranza cuestionó actitudes de Arizabaleta, después de adelantar actuaciones dentro de la investigación: “Lo que llama la atención es que inmediatamente después de tomar una decisión empiezan a recibirse señales de que hay que hacer una especie de negociación política para que eso no suceda”, dijo.

Carranza fue más allá y reveló incluso que en ocasiones, según su versión, Arizabaleta intentó utilizarlo como enlace ante el Gobierno Nacional para hacer peticiones: “Los abogados estamos es para defender la verdad y el debido proceso”.

“Siempre me negué y me rehusé a conocer incluso las pretensiones o las peticiones, porque los abogados no estamos para ser vehículos de negociaciones extrañas”, dijo Carranza.

Estas declaraciones del abogado se dieron en medio de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la congresista por presunto prevaricato.

Inclusive, en ese contexto, la Corte adelantó este jueves una inspección judicial en la Comisión de Acusación, buscando material probatorio respecto a la presunta ilegalidad que habría cometido la representante al suspender unilateralmente al mandatario de su cargo.

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