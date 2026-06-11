“Es terrorífico”: viceprimer ministra de Irlanda sobre violencia anti-inmigración en su país

La viceprimera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, habló de las escenas de violencia vistas en las últimas horas en la provincia británica que han dejado a esta comunidad consternada y horrorizada después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y cócteles molotov contra la policía. La provincia vivió una segunda noche de disturbios en protesta – instigada por grupos de extrema derecha a través de las redes sociales- por el apuñalamiento el lunes en Belfast de un hombre por parte de un ciudadano sudanés, que ya ha sido acusado y permanece detenido.

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La ciudad está viviendo la mayor oleada de violencia desde los llamados Troubles, el eufemismo con el que se conoce la guerra civil entre católicos y protestantes que asoló Irlanda del Norte hasta finales de los años 90.

En Irlanda del Norte persiste la división entre católicos y protestantes, y hay quien interpreta que los grupos más activo en las protestas antiinmigración son mayoritariamente unionistas -protestantes, partidarios de que la región siga formando parte del Reino Unido-, en contraposición a los republicanos católicos, que defienden la unión con la República de Irlanda. Kinnaird es un barrio de mayoría católica. Pero en los disturbios del martes ardieron también viviendas de norirlandeses de toda la vida, católicos y protestantes por igual.

El comisario jefe del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, pidió a los ciudadanos norirlandeses que “no escucharan a quienes nada saben de Irlanda del Norte y utilizan las redes sociales tóxicas para sacar a la gente a la calle”. “No permitamos que aquellos a los que nuestra gente no les importa nada inciten al odio y al miedo. No permitamos que esos individuos sin rostro orquesten sus campañas en las calles”, reclamaba a su lado la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

¿Cómo están las calles en Belfast?

En entrevista con Caracol Radio, la viceprimer ministra Emma Little-Pengelly dijo que: “son días difíciles en Irlanda del Norte, en las calles se está viviendo un caos, pero es importante aclarar que es una minoría el grupo de personas que está causando este desorden en las calles, esta violencia que se está viviendo ahora a raíz de un ataque horroroso que se presentó el lunes por parte de una persona que pidió asilo en el sistema del Reino Unido y pues esto fue registrado en videos, un ataque terrorífico, que generó mucha preocupación en la comunidad y muchas personas están protestando sobre esto”, aseguró.

Comentó que en Irlanda en las diferentes comunidades hay preocupación por los niveles de inmigración en el Reino Unido y en Irlanda en los últimos años, dice que algunos individuos están impactando en las diferentes comunidades y el llamado es a que los políticos trabajen en las necesidades que tienen y no llevar al desorden que se está viendo en las calles.

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