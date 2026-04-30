Juez ordena suministro de agua a zonas rurales de Bucaramanga tras tutela por emergencia invernal

Líderes comunales del corregimiento 1 de Bucaramanga interpusieron una acción de tutela contra la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD), tras quedar sin servicio de agua luego de una emergencia provocada por la ola invernal, que afectó al acueducto veredal.

De acuerdo con Danny Rivera, líder y vocero de estas comunidades, la acción se interpuso para buscar la protección de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana. Los accionantes, representantes de las veredas La Sabana, San Ignacio y La Esmeralda, aseguran que históricamente han recibido agua no apta para el consumo humano, con presencia de bacterias y microorganismos.

“La situación se agravó el pasado 27 de abril de 2026, cuando las fuertes lluvias destruyeron la infraestructura del acueducto veredal ubicada en el sector conocido como “El Aburrido Alto”, agregó Rivera.

Lea también: Ofrecen recompensa de hasta $20 millones por responsables de triple homicidio en Barrancabermeja

Según la tutela, la emergencia arrasó con la bocatoma, tanquillas, desarenadores y gran parte de la tubería, dejando a más de un centenar de familias sin acceso al recurso hídrico.

“Tenemos un daño grave donde se llevó bastantes metros de tubería, hablando con el fontanero, con el señor Pedro Pimiento, los gastos que se presentan sumarían por encima de los ocho millones de pesos, razón por la que requerimos intervención de las autoridades”, relató Sonia Vega, habitante de la vereda San Ignacio.

Juez ordenó a las autoridades atender la emergencia

El juzgado 20 Civil Municipal, decretó una medida provisional obligando a la Alcaldía de Bucaramanga, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD) y demás entidades vinculadas a garantizar el suministro de agua potable de manera inmediata en las veredas La Sabana, San Ignacio y La Esmeralda.

El despacho judicial ordenó que, en un plazo máximo de 12 horas desde la notificación (29 de abril), las entidades articulen acciones para abastecer a la comunidad con una cantidad mínima vital de agua, al menos una vez al día, mediante carrotanques u otros mecanismos que aseguren el servicio.

Podría interesarle: Caen dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra en Santander

La decisión se da tras evidenciar que, pese a visitas técnicas y gestiones reportadas por la UMGRD, la comunidad continúa sin acceso efectivo al agua. Incluso, en comunicación directa con uno de los líderes, se confirmó que la emergencia persiste y que no se ha brindado una solución concreta.

Además, la orden judicial vincula a entidades como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Gobernación de Santander, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y el Cuerpo de Bomberos, quienes deberán coordinar acciones técnicas y logísticas para atender la emergencia.

La medida se mantendrá vigente hasta que se emita un fallo de fondo o se superen las condiciones que originaron la crisis.