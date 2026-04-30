Ofrecen recompensa de hasta $20 millones por responsables de triple homicidio en Barrancabermeja

En respuesta a los recientes hechos violentos que han alterado el orden público, la Alcaldía de Barrancabermeja lideró un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública, fuerzas militares y el Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la seguridad en el distrito y dar con la captura de los responsables de los últimos asesinatos.

Uno de los puntos centrales fue el triple homicidio ocurrido este miércoles 29 de abril, en la Comuna 6, en el sector de La Ladrillera del barrio Aranjuez, donde fueron asesinadas tres personas al interior de una vivienda, dos de ellas menores de edad. “Para este caso, se dispuso la conformación de una cápsula investigativa con la asignación de dos fiscales y un grupo especial de policía judicial del Magdalena Medio”, señaló Eduardo Ramírez secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja.

Además, ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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En el consejo de seguridad también se analizó el homicidio del comerciante Nelson Melo, ocurrido la semana pasada. Sobre este caso, las autoridades indicaron que se han realizado varias reuniones con la Fiscalía y que existen avances importantes en la investigación.

Actualmente, se mantiene una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables.

“No permitiremos que actores criminales afecten la tranquilidad de nuestras familias barranqueñas”, resaltó Eduardo Ramírez.