Caen dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra en Santander

En zona rural del municipio de Rionegro, Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha lograron la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Conquistadoras de la Sierra (ACS), en medio de un operativo que también permitió afectar la capacidad logística de esta estructura ilegal.

Los hechos se registraron en el sector de San Rafael de Lebrija, donde unidades militares sostuvieron un combate contra miembros de este grupo armado que delinque en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander. Tras la reacción de las tropas, se inició una persecución que condujo a la ubicación de un inmueble, donde en coordinación con la SIJIN y la SIPOL se materializaron las capturas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos fusiles, uno tipo M16 y otro R15, tres escopetas, cinco proveedores y 645 cartuchos calibre 5.56. También fueron hallados equipos de comunicación como una antena satelital, seis motocicletas presuntamente utilizadas para actividades ilícitas, y material de intendencia que incluía morrales, hamacas y víveres.

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Uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de dos minas antipersona, artefactos que representan un grave riesgo tanto para la población civil como para la Fuerza Pública.

ntander.