Capturan a cinco personas por vender chance y rifas ilegales usando licencias legales en Santander

Cinco personas fueron capturadas en flagrancia en el municipio de El Socorro, Santander, señaladas de integrar una red que presuntamente utilizaba licencias legales para vender chance y rifas ilegales.

Según la investigación, los capturados usaban permisos de apuestas legales como fachada para esconder la comercialización clandestina de juegos de azar y evadir los controles de las autoridades.

Durante el procedimiento fueron incautados 60 talonarios de chance ilegal, 120 bonos de rifas clandestinas, dos datáfonos y cinco teléfonos celulares que serían utilizados para esta actividad.

El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que el operativo representa un golpe contra las redes que se lucran ilegalmente con este tipo de actividades.

“Es lamentable que estas personas, utilizando fachadas y licencias legales, dinamizaran esta actividad clandestina”, señaló el oficial.

Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas afecta recursos destinados a hospitales y programas sociales, ya que el dinero de los juegos de azar financia servicios públicos y atención a población vulnerable en Santander.

Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.