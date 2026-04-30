Evacuaron de urgencia a 10 familias en el corregimiento Villanueva Yolombó

Yolombó - Antioquia

La noche de este miércoles 29 de abril, las lluvias generaron una nueva emergencia en el municipio Yolombó que obligó a las autoridades a evacuar de manera inmediata una zona que está en alto riesgo por un deslizamiento de tierra.

El alcalde de esta población, Amador Pérez Palacios, la emergencia se registra en la parte alta del sector San Antonio, del corregimiento de Villanueva, donde una gran cantidad de tierra ocasionó la destrucción de una vivienda y alto riesgo para otras, lo que generó la evacuación de unas 40 personas, algunas autoalbergadas y otras que fueron llevadas a un albergue provisional mientras en la mañana de este jueves se evalúa la situación.

“Hemos activado todas las fuerzas vivas del municipio para atender esta calamidad, que en esta oportunidad sí nos está afectando aproximadamente diez familias. Vamos a estar muy atentos, pero la orden, como había eminente peligro, es que salieran de la zona. Nos presentó ese problema y es donde hemos tomado cartas en el asunto. Tapó una casa, se vino una palizada”, reportó el mandatario.

Agregó que, por fortuna y pese a la emergencia, no se reportaron personas lesionadas. Además, agregó que la emergencia con la represa que estaba registrando una filtración ya fue superada con la evacuación del agua de manera controlada.