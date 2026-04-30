Gremios piden al INVIAS intervención profunda en puente de la Cordialidad

La caída de una de las barandas del puente de la Cordialidad, ubicado en la avenida Circunvalar en Barranquilla, ha generado preocupación entre los habitantes y transeúntes que a diario utilizan esta importante vía. La situación, que se presenta en el inicio de la estructura en sentido Barranquilla–Galapa, mantiene en alerta a la comunidad, que teme que ocurra una tragedia mayor.

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Pese a la instalación de separadores y cintas de seguridad para restringir el paso en la zona afectada, el flujo constante de personas, muchas de ellas esperando transporte público, incrementa el riesgo.

“Hay mucho miedo. Todos los días pasamos por aquí y esto está en muy mal estado. Parece que están esperando que pase algo más grave para actuar”, expresó Andrea Gómez, comerciante del sector, quien además señaló que la comunidad ha venido alertando sobre el deterioro de la infraestructura desde hace tiempo.

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Intervención de fondo a la estructura

A este panorama se suma el reciente pronunciamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, que reiteró su preocupación tras el incidente ocurrido el pasado 28 de abril, el cual, aunque no dejó personas lesionadas, evidenció el avanzado estado de deterioro del puente.

En su comunicado, el gremio señaló que, si bien el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha venido ejecutando algunas intervenciones de mantenimiento orientadas a mejorar la transitabilidad, estas resultan insuficientes frente a los problemas estructurales que presenta la infraestructura.

Asimismo, la CCI advirtió sobre la necesidad de realizar evaluaciones técnicas más profundas y avanzar hacia soluciones de mayor alcance, que incluyan la modernización, ampliación o incluso la reconstrucción del puente, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de este corredor estratégico.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla ha reiterado solicitudes formales para que esta estructura sea transferida a la administración distrital e incluida en el Plan Maestro de Obras, con el fin de ejecutar trabajos de recuperación que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

La comunidad advierte que el puente podría convertirse en escenario de una emergencia mayor si no se toman medidas urgentes.