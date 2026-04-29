Indignación en El Carmen de Viboral por presunta muerte violenta de un canino

Carmen de Viboral

Un profundo rechazo e indignación ha generado en la comunidad del municipio de El Carmen de Viboral el caso de un canino que, tras ser reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en una vereda de la localidad en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según informó el secretario de Gobierno, Daniel Quintero, el caso se conoció inicialmente a través de una reunión con el grupo animalista del municipio, donde se alertó sobre la desaparición del animal.

Días después, medios de comunicación reportaron el hallazgo del canino muerto, lo que encendió las alarmas y generó preocupación entre los habitantes.

Ante la gravedad de los hechos, la administración municipal activó de inmediato un proceso investigativo a través de la corregiduría e instó a los propietarios del animal a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, el caso cuenta con una noticia criminal activa en el sistema SPOA.

De manera articulada, la Policía, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobierno hicieron presencia en el lugar para verificar las condiciones, acompañar a la comunidad y adelantar acciones de sensibilización frente al cuidado y respeto por los animales.

No obstante, las autoridades han señalado que el alto grado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo del canino dificulta establecer con certeza las causas de su muerte.

Por ahora, será un profesional veterinario el encargado de determinar si existió violencia y bajo qué condiciones se habría presentado.

Desde la administración municipal se reiteró un rechazo categórico frente a cualquier forma de maltrato animal y se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier conducta que atente contra el bienestar de los animales, con el fin de avanzar en la búsqueda de justicia y evitar que hechos similares se repitan.