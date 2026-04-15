Salario mínimo 2026: ¿Qué significa que el Consejo de Estado mantenga la suspensión? Explicamos

La decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de mantener en firme la suspensión del Decreto 1469 de 2025 ha generado dudas entre trabajadores y empleadores sobre el futuro del salario mínimo en Colombia.

Sin embargo, el alto tribunal fue claro: aunque el decreto que fijaba un aumento del 23% sigue suspendido, esto no implica un cambio inmediato en el ingreso que reciben actualmente millones de colombianos.

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¿Qué fue lo que suspendió el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado ratificó que el auto del 13 de febrero continúa vigente, lo que significa que el Decreto 1469 de 2025 ,expedido por el Gobierno para establecer un incremento del 23% en el salario mínimo, sigue suspendido de manera provisional.

Esta medida hace parte de una decisión cautelar mientras se estudian las demandas que cuestionan la legalidad del decreto. Es decir, aún no hay un fallo definitivo, pero sí una orden temporal que frena sus efectos jurídicos.

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¿Cuál es el salario mínimo vigente en 2026?

Pese a la suspensión del decreto original, el salario mínimo actual no cambia, esto se debe a que el Gobierno expidió un decreto transitorio el 19 de febrero de 2026, firmado por los ministros de Trabajo y Hacienda, Antonio Sanguino y Germán Ávila.

Ese decreto mantiene el salario en $1′750.905, la misma cifra que había sido fijada inicialmente con el aumento del 23%. Eso quiere decir que los trabajadores seguirán recibiendo ese monto mensual.

¿Por qué no cambia el salario si el decreto está suspendido?

Hay un punto importante que es el decreto transitorio, pues el Consejo de Estado aclaró que esta norma sigue vigente y no fue objeto de suspensión, por lo que continúa produciendo efectos legales.

Además, el tribunal precisó que la decisión no tiene efectos retroactivos. Esto significa que los salarios ya pagados con base en el incremento no deben devolverse ni ajustarse, lo que da estabilidad jurídica tanto a empleados como a empleadores.

MinTrabajo dice que salario vital sigue firme

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el salario vital sigue firme. “En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa”, mencionó.

“El alto tribunal ratificó que el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo”, destacó el ministro de trabajo.