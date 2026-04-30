En Nariño, la Reforma Agraria avanza junto a las instituciones y entidades estatales

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— socializó el proceso de formalización de baldíos a entidades de derecho público (EDP), con el fin de que estas accedan a la titulación y puedan invertir en centros de salud, cementerios, escuelas, parques y otras obras sociales.

Con estas acciones, la autoridad de tierras busca que, en articulación con entidades departamentales y locales, se adjudiquen predios tanto para el mejoramiento de infraestructuras existentes como para la ejecución de nuevos proyectos con enfoque social y comunitario, orientados a atender necesidades en educación, servicios públicos, salud, recreación y deporte en las zonas rurales del país.

Un ejemplo de este trabajo es el municipio de San Pablo, donde la administración local ha presentado más de 100 proyectos en predios previamente identificados, con el acompañamiento de la ANT en el proceso de titulación.

“El tema de la propiedad es clave para el desarrollo de los proyectos. Con el acompañamiento de la ANT, que durante varios meses estuvo en San Pablo, ya contamos con el soporte técnico y esperamos el resultado final: la emisión de las resoluciones que formalizan estos predios”, explicó Mario Trujillo, alcalde del municipio.

Además de facilitar la inversión social, la titulación contribuye a resolver conflictos sobre la tierra, como ocurre en el corregimiento de Congobito, en Pasto, donde la comunidad mantiene una disputa por cinco predios que albergan infraestructura clave como el templo, el antiguo cementerio, el salón comunal, el nuevo cementerio, la corregiduría y dos tanques de abastecimiento de agua.

“Para nosotros es fundamental que estos lotes queden en manos de la comunidad. Hemos sido nosotros, junto con nuestros abuelos y padres, quienes hemos construido estos espacios”, afirmó Herman Nupan Criollo, corregidor, al advertir que, de no avanzar en la titulación comunitaria, estos terrenos podrían pasar a ser privados, lo que pondría en riesgo los procesos sociales que allí se desarrollan.

“Este proceso es una gran oportunidad para avanzar en la legalización e identificar, desde las alcaldías, los baldíos que pueden convertirse en escenarios para desarrollar infraestructura agropecuaria y agroindustrial en beneficio de las comunidades”, señaló Andrés Acosta, funcionario de la Secretaría de Agricultura de Nariño.