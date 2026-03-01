La ANT entregó 3.000 hectáreas a indígenas y afrocolombianos en Casanare, La Guajira, Meta y Nariño

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, realizó una jornada de entrega de 11 predios por más de 3.099 hectáreas a comunidades indígenas y afrodescendientes en distintas regiones del país, avanzando en el cumplimiento de la Reforma Agraria y en la garantía de derechos territoriales de las comunidades étnicas.

Las entregas beneficiaron al Resguardo Indígena Paravare en Orocúe (Casanare), alConsejo Comunitario de Camarones “El Negro Pérez”, la Comunidad Indígena El Molino de la etnia Cariachil, el Resguardo Indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre, el Consejo Comunitario “El Manantial” de la Comunidad Negra Ancestral de Caracolí y el Consejo Comunitario Blas Antonio Mejía Iguarán – Vereda Cascajalitoen La Guajira; al Resguardo Indígena Sikuani Walia en Puerto Gaitán (Meta); y al Consejo Comunitario Aguas Lindas La Chorrera en San Andrés de Tumaco (Nariño).

Entre los predios entregados se encuentran El Ceibal (Riohacha, La Guajira), Peligro o Guineal y El Cauca (El Molino, La Guajira), El Castillo y La Yolima (Villanueva, La Guajira), Villa Lizeth (Puerto Gaitán), El Darién y La Victoria (San Andrés de Tumaco), así como el predio ubicado en la vereda La Esmeralda – El Caimán, en Orocúe, Casanare.

La mayor extensión corresponde al Resguardo Indígena Sikuani Walia, en Puerto Gaitán, Meta, con más de 1.833 hectáreas de tierra entregada, seguido por las entregas en La Guajira que superan las 1.000 hectáreas en conjunto, consolidando territorios estratégicos para la pervivencia cultural y productiva de las comunidades.

Farlin Perea Rentería, directora de Asuntos Étnicos de la ANT destacó que estas entregas representan mucho más que un acto administrativo:

“La Reforma Agraria también es étnica y reconoce la deuda histórica con los pueblos indígenas y las comunidades negras del país, por eso, hoy en el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el liderazgo del director Juan Felipe Harman estamos saldando esa deuda histórica. La tierra en manos de los pueblos étnicos es justicia y cosecha paz en territorios que antes eran olvidados por los gobiernos”.