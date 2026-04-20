En Armenia conforman grupo de reacción inmediata para atender problemática de habitantes de calle

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Armenia

Desde la administración municipal anunciaron la conformación de un grupo especial para atender de manera oportuna a los habitantes de calle y lograr su resocialización.

Con presencia institucional activan las rutas de atención con servicios como alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial e higiene, además de procesos orientados a la inclusión y nuevas oportunidades.

En primer lugar, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que establecieron dos actividades en el marco de la estrategia que inició en las comunas 1 y 2, pero que busca extenderse a más sectores de la ciudad.

Sostuvo que una de las estrategias está encaminada a la intervención con el centro transitorio itinerante provisional donde reciben atención integral y acompañamiento institucional.

Asimismo, señaló que la otra actividad es la relacionada con el plan despertar donde de la mano con la Policía del departamento establecen registros de estas personas para contrarrestar su participación en hechos delictivos.

Secretaría de Desarrollo Social

Al respecto la secretaria de desarrollo social de la ciudad, Jenny Gómez explicó que es una prueba piloto que durará cerca de un mes con el fin de impactar a esta población en los puntos de mayor afluencia.

Destacó que la estrategia es de la mano con las autoridades donde inician con el plan despertar y luego los habitantes de calle son trasladados al centro transitorio itinerante para generar toda la intervención que abarca diferentes dependencias de la administración municipal.

Resaltó que la apuesta es acompañar a estas personas y sobre todo a las que quieran dejar las calles haciendo todo el proceso de superación y también apunta a la atención integral como la ducha para que cambien su modo de vida.

Fue clara en que es fundamental el apoyo de la comunidad referente al manejo de residuos puesto que han evidenciado en los sectores donde ellos se encuentran hay mucha suciedad y basuras, además lo clave de no dar limosna porque es un generador de la problemática.

Caso de ‘Shakira’

De otro lado, la funcionaria se refirió al caso que se ha viralizado a través de redes sociales de la habitante de calle trans conocida popularmente como ‘Shakira’ quien después de un proceso de intervención volvió a las calles de la ciudad.

Indicó que esta persona lleva 10 años en calle donde han intentado brindarle la atención en diferentes oportunidades, pero la semana pasada generaron el proceso donde incluso estuvo en el Hospital San Juan de Dios durante cinco días.

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Mencionó que luego fue trasladada a una clínica psiquiátrica, sin embargo, se retiró voluntariamente sin ser notificada la administración municipal de este hecho por eso espera el avance de las investigaciones correspondientes.

También dijo que en las últimas horas al parecer en estado de consumo de sustancias se le habría lanzado a una motocicleta por lo que fue remitida a un centro asistencial.

Vale anotar que 55 habitantes en situación de calle fueron atendidos por el Grupo de Intervención Inmediata en Armenia en su primera jornada.

Secretaría del Interior

En el Quindío advierten que hay más de 3.000 habitantes en condición de calle lo que impacta directamente en la seguridad y la salud pública

Una de las mayores problemáticas del departamento tiene que ver con la proliferación de los habitantes de calle que se ven relacionados con hechos delictivos como hurtos y homicidios.

Al respecto el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reconoció que es una problemática muy grave por el número que se tiene de habitantes de calle en un departamento tan pequeño.

Frente a la situación, sostuvo que desde el gobierno departamental han implementado la patrulla social con el fin de brindar acompañamiento para lograr atender de manera oportuna a esta población y finalmente que puedan retornar a su lugar de origen puesto que muchos llegan de Bogotá, Medellín y Manizales.

Aseguró que gran parte de los quindianos están cansados frente a los hechos de violencia y delictivos que ocasionan los habitantes de calle puesto que 11 homicidios son generados por este sector poblacional sumado a las lesiones personales y los hurtos.

Asimismo, mencionó que esta población tiene una problemática muy fuerte que es el consumo de droga, principalmente la heroína que se encuentra a bajo costo y de manera fácil en el departamento.

Exhortó a la comunidad a evitar dar limosna puesto que precisamente esa solidaridad es un elemento que genera la llegada de los habitantes de calle al departamento.