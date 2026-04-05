Habitante de calle falleció tras resultar herido por vandalizar local comercial en Armenia

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Armenia

En la mañana del sábado 4 de abril se registró un hecho de vandalismo en un establecimiento comercial denominado Almacén Cerámico ubicado en la carrera 18 #12-57 en el centro de Armenia.

En cámaras de seguridad quedó evidenciado como un habitante en situación de calle la emprende contra el local generando el daño del vidrio y huyendo del lugar.

De acuerdo con la información del Mayor César Andrés Vallejo, comandante del Primer Distrito de Policía de la ciudad, ciudadanos que se percataron de la situación avisaron a la patrulla por lo que iniciaron la búsqueda de la persona involucrada en el acto vandálico.

Sostuvo que es así como encuentran al habitante de calle con base a las características entregadas por testigos por lo que es atendido y trasladado a un centro asistencial debido a que registraba una lesión tras destruir el vidrio del local comercial, finalmente dio a conocer que el hombre falleció debido a la gravedad de dicha lesión.

“Este individuo al cometer este hecho se lesiona las extremidades inferiores. Por la oportuna información brindada por personas de la localidad y transeúntes, la Policía Nacional llega al lugar de los hechos presta los primeros auxilios y traslada al individuo a centro hospitalario, donde lamentablemente en horas de la tarde falleció“, mencionó.

Invitó a la ciudadanía a continuar denunciando oportunamente cualquier acto que perturbe la tranquilidad de la población quindiana con el fin de generar la intervención correspondiente.