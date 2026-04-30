El Quindío se llena este fin de semana de flores y plantas con el festival “Filandia Un Solo Jardín”
Viernes, sábado y domingo en el parque principal de la colina iluminada del Quindío, hija de los Andes, Filandia
Rodrigo Estrada, presidente Cámara de Comercio de Armenia
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Armenia
Planes del fin de semana, llega la segunda versión de “Filandia Un Solo Jardín” con 50 expositores entre viveros, flores, follajes, orquídeas, palmas, bonsáis, y artesanías en el parque principal de uno de los municipios más lindos de Colombia, Filandia, Quindío.
Este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo en la Plaza principal del municipio de Filandia se llevará a cabo la segunda versión de este festival que incluye estaciones interactivas como túnel de hojas, arcos vivos elaborados con flores y follajes y columpio floral. Además, los asistentes podrán presenciar demostraciones en vivo del arte de decorar silletas y canastos con flores.
50 expositores entre las categorías de viveros, exposiciones florales, follajes, orquídeas, palmas, bonsáis, insumos orgánicos de uso agrícola, turismo comunitario y artesanías.
El sábado a las 5:00 se realizará el desfile de 70 bicicletas adornadas con flores y el domingo a las 3:00 pm, desfiles de carritos de madera decorados con ornamentación floral gracias a la vinculación de diez restaurantes.
Más información
En Caracol Radio Armenia hablamos con Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío que señaló “Filandia un solo jardín en la plaza principal de Filandia, donde vamos a tener expositores, la gente pueda comprar lógicamente, ver lo que está sucediendo y este año es algo nuevo, vamos a tener igualmente un tema de fotografía, vamos a tener 20 fotografías de fincas tradicionales de Filandia, o sea que va a ser un evento agradable, bonito, lindo, lo despejamos, insisto, viernes a domingo, 11 de la mañana a 8 de la noche.
Tenemos 50 expositores, fundamentalmente de Filandia, pero también digamos alguna entidad es como Jardín Botánico que está participando y como decía ahora de exhibición de fotografía, de artesanía, de follaje, viveros. Vamos a tener los silleteros de Santa Elena de Medellín, van a tener tres silleteros y van a hacer básicamente toda su exhibición.
Es un evento bueno decirlo con la Alcaldía de Filandia, Jardín Botánico, Mega Jardines, Acodrés, Gobernación, Edeq, la CRQ con muchas entidades participando y muchos comerciantes apoyando.
Novedades
Este año la exposición, tiene uno, más participantes, dos, la Plaza de Filandia, inicialmente llega una cuadra, ahorita va a tener ya básicamente dos cuadras, y una más con el mercado campesino y vamos a tener igualmente el diseño y el esquema de fotografía, que vamos a tener fotografías también de municipios y ha crecido lógicamente más en cuanto a expositores.
Adrián Trejos/ Cortesía Cámara de Comercio
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...