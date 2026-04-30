El Quindío se llena este fin de semana de flores y plantas con el festival “Filandia Un Solo Jardín”

Armenia

Planes del fin de semana, llega la segunda versión de “Filandia Un Solo Jardín” con 50 expositores entre viveros, flores, follajes, orquídeas, palmas, bonsáis, y artesanías en el parque principal de uno de los municipios más lindos de Colombia, Filandia, Quindío.

Este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo en la Plaza principal del municipio de Filandia se llevará a cabo la segunda versión de este festival que incluye estaciones interactivas como túnel de hojas, arcos vivos elaborados con flores y follajes y columpio floral. Además, los asistentes podrán presenciar demostraciones en vivo del arte de decorar silletas y canastos con flores.

50 expositores entre las categorías de viveros, exposiciones florales, follajes, orquídeas, palmas, bonsáis, insumos orgánicos de uso agrícola, turismo comunitario y artesanías.

El sábado a las 5:00 se realizará el desfile de 70 bicicletas adornadas con flores y el domingo a las 3:00 pm, desfiles de carritos de madera decorados con ornamentación floral gracias a la vinculación de diez restaurantes.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío que señaló “Filandia un solo jardín en la plaza principal de Filandia, donde vamos a tener expositores, la gente pueda comprar lógicamente, ver lo que está sucediendo y este año es algo nuevo, vamos a tener igualmente un tema de fotografía, vamos a tener 20 fotografías de fincas tradicionales de Filandia, o sea que va a ser un evento agradable, bonito, lindo, lo despejamos, insisto, viernes a domingo, 11 de la mañana a 8 de la noche.

Tenemos 50 expositores, fundamentalmente de Filandia, pero también digamos alguna entidad es como Jardín Botánico que está participando y como decía ahora de exhibición de fotografía, de artesanía, de follaje, viveros. Vamos a tener los silleteros de Santa Elena de Medellín, van a tener tres silleteros y van a hacer básicamente toda su exhibición.

Es un evento bueno decirlo con la Alcaldía de Filandia, Jardín Botánico, Mega Jardines, Acodrés, Gobernación, Edeq, la CRQ con muchas entidades participando y muchos comerciantes apoyando.

Novedades

Este año la exposición, tiene uno, más participantes, dos, la Plaza de Filandia, inicialmente llega una cuadra, ahorita va a tener ya básicamente dos cuadras, y una más con el mercado campesino y vamos a tener igualmente el diseño y el esquema de fotografía, que vamos a tener fotografías también de municipios y ha crecido lógicamente más en cuanto a expositores.