‘Valle Oro Puro’, 10 años de la gran apuesta transformadora del deporte

Colombia

Así ha pasado una década desde el 4 de febrero de 2016, cuando en la Escuela Nacional del Deporte, en Cali, nació ‘Valle Oro Puro’, el programa que transformó el deporte y ha llevado la camiseta rojiblanca a lo más alto del podio.

“Desde que yo estaba en campaña, siempre pensé en volver a recuperar ese orgullo vallecaucano. Lo que yo quería hacer en la Gobernación era volver a tener ese sentido de pertenencia y ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos. Y, una de las cosas que más nos genera orgullo es el deporte. Por eso, construimos una estrategia que planteaba mejorar la calidad de vida de los deportistas, generar entusiasmo, incentivarlos y de esa manera volver a ganar los Juegos Nacionales”, detalló Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

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La meta era clara: ganar los Juegos Nacionales 2019, tras 23 años sin título, y conquistar por primera vez los Juegos Paranacionales. “No solo recobramos el orgullo, transformamos el legado de nuestros deportistas con condiciones dignas y masificamos el deporte con semilleros deportivos, escuelas deportivas y programas pensados en el fortalecimiento generacional”, agregó la mandataria.

El programa implementó: contratación de entrenadores y técnicos durante 12 meses continuos, cuando antes era por cuatro o seis, repatriación de 25 atletas que competían por otros departamentos, mejora de sus condiciones de vida y garantía de seguridad social e incentivos económicos. Como nunca se había hecho, se priorizó el deporte paralímpico y sordolímpico.

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“Era una de las únicas candidatas, que hablaba del deporte como una herramienta de transformación social”, recordó Jackeline Rentería, luchadora y medallista Olímpica, del momento en que se escuchó por primera vez del ‘Valle Oro Puro’.

Ahora, el ‘Valle Oro Puro’ es política pública. Su estructura integra proyectos y programas, con un sistema deportivo conformado por más de 3.000 atletas y para atletas.

A esta red se suman entrenadores del sector olímpico, paralímpico y sordolímpico, metodólogos y apoyo directo a más de 50 ligas deportivas.

La década del ‘Valle Oro Puro’ ha estado marcada por la consolidación y un creciente protagonismo internacional. El departamento aporta cerca del 33% de la medallería colombiana y acumula cientos de títulos, entre ellos campeonatos en los Juegos Nacionales y los Juegos Paranacionales, un bicampeonato en el Eje Cafetero y dos títulos consecutivos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa.