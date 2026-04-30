Concurso Docente Abierto 2026: ¿En qué va la convocatoria? Últimos avances y más detalles

El Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) informaron, el pasado miércoles 1 de abril, que las entidades gubernamentales se encuentran trabajando de manera conjunta en los avances de la agenda de trabajo articulada que busca fortalecer la carrera docente y garantizar la calidad educativa en el país.

Esta alianza entre los entes del Estado se encuentra desarrollada bajo tres ejes fundamentales, tales como:

La ejecución del nuevo concurso de méritos.

La regulación de los procesos de encargo respetando el derecho de carrera.

La agilización de traslados por razones de seguridad.

¿Cuántas vacantes tendrá el concurso Docente Abierto 2026?

La CNSC indicó que el proceso de selección de docentes y directivos docentes avanza con firmeza. Junto al Ministerio de Educación, se encuentran cruzando la información del Sistema Humano para determinar el número exacto de vacantes que tendrá el Concurso Docente Abierto de 2026.

Adicionalmente, la institución de la Comisión Nacional del Servicio Civil menciona a través de su página web que en el 2026 la entidad se encuentra centrada en realizar una prueba con enfoque territorial, en regiones como Magdalena, Antioquia, Nariño, Chocó, Cauca, entre otras. Para ello, la CNSC trabaja en la modificación del manual específico de competencias laborales y del decreto que establece la estructura del proceso de selección.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, enfatizó: “Hoy le decimos al país que el concurso va. Lo estamos construyendo de manera asertiva, pensando siempre en los niños, las niñas y la calidad de la educación que el país merece”.

¿Cuántos docentes se presentaron al concurso Docente 2026?

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo, en diferentes ciudades del país, el Concurso Docente Abierto 2026, en donde alrededor de 34.000 profesores se inscribieron para participar en el proceso evaluativo que busca que los maestros del rubro oficial de la nación asciendan en el escalafón del Ministerio de Educación Nacional o mejoren su salario dentro de la carrera docente.

De acuerdo al cronograma del Ministerio, los resultados preliminares del concurso se dieron a conocer el pasado lunes 16 de marzo. Desde ese momento, los participantes del examen pedagógico pueden consultar el puntaje obtenido en dicha prueba, el cual es fundamental para aquellos maestros que buscan mejorar su estatus salarial.

Fechas clave del Concurso Docente Abierto 2026:

Sin embargo, los maestros que presentaban dudas e inquietudes acerca de su puntaje preliminar podían realizar cualquier clase de reclamación al Ministerio de Educación Nacional, entre el 17 y 24 de marzo, para aclarar las dudas que tuviesen los docentes acerca del resultado.

Posterior a esto, la entidad educativa gubernamental publicará el martes 12 de mayo los resultados definitivos del examen docente. Lo cual definirá qué cantidad exacta de profesores cumplen con los requisitos para ascender o cambiar de escalafón salarial.

A través del Concurso Docente Abierto en 2026, los maestros podrán acceder a nuevas vacantes en las instituciones educativas alrededor del país, avanzar en el escalafón interno del Ministerio o alcanzar mejores condiciones salariales gracias al decreto 1278 de 2002, que busca regular la carrera docente en el país.

Las entidades encargadas del proceso evaluativo docente recomiendan únicamente estar atento a los canales oficiales para no caer en noticias falsas o información dada de forma parcial.

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