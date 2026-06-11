El Gobierno abre oficialmente el proceso para asignar capacidad de transporte a proyectos eléctricos

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El Ministerio de Minas, a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), anunció la apertura oficial del proceso para que promotores e inversionistas presenten solicitudes de asignación de capacidad de transporte para proyectos eléctricos que ya cuenten con sus Trámites Ambientales Cumplidos (TAC).

El objetivo principal es permitir que nuevos proyectos de generación avancen hacia su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), fortaleciendo así la infraestructura eléctrica del país bajo criterios técnicos

El ministro de Minas, Edwin Palma Egea, destacó que la transición energética demanda decisiones responsables e información clara para la inversión, buscando construir las bases del sistema eléctrico del futuro. Por su parte, Indira Portocarrero, directora general de la UPME, enfatizó que este proceso brinda reglas claras y condiciones unificadas para los inversionistas, facilitando una incorporación ordenada de nuevos proyectos al sistema.

Detalles del proceso y transparencia Para garantizar la transparencia, la UPME ha implementado las siguientes medidas:

Informe de capacidad: Se publicó un informe preliminar detallando la capacidad de transporte disponible por cada subestación.

Información técnica: Los interesados pueden identificar las posibilidades de conexión y estructurar sus solicitudes basándose en la información técnica y anexos dispuestos por la entidad.

Ventanilla Única: Las solicitudes deben radicarse a través de este mecanismo digital, que permite la presentación y el seguimiento de los trámites de manera formal.

La apertura de esta etapa representa un avance en la planeación energética responsable y el desarrollo sostenible de Colombia, asegurando que todos los participantes tengan acceso a la misma información técnica para competir en igualdad de condiciones. Los documentos oficiales, incluyendo la Circular Externa No. 000054 de 2026, ya se encuentran disponibles para consulta pública