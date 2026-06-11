Más pasajeros, más rutas y mayor conectividad: así despega el sector aéreo en Colombia

Según un informe de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) durante el primer trimestre de 2026, más de 14,8 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea, en medio de un crecimiento sostenido de las rutas y una conectividad más amplia frente a la registrada hace una década.

Indicó la IATA que, los vuelos nacionales crecieron 9,3% y los internacionales 8,5% frente al mismo periodo del año pasado.

Las cifras reflejan no solo la recuperación del sector tras la pandemia, sino también una mayor dinámica del turismo, los viajes de negocios y las actividades productivas que dependen del transporte aéreo. De hecho, el número de pasajeros movilizados durante el primer trimestre de este año fue 53% superior al registrado en el mismo periodo de 2019, antes de la emergencia sanitaria.

Más pasajeros que antes de la pandemia

Este reporte que da la IATA tambien refleja que el transporte aéreo colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de movilización de viajeros. La demanda por vuelos continúa creciendo y el sector ya supera ampliamente los niveles registrados antes del Covid-19, consolidándose como un motor para el turismo y la economía del país.

Una década con más rutas y más opciones para viajar

La expansión del mercado también se refleja en la red de conexiones. Entre 2015 y 2025, según informaron, Colombia pasó de tener 282 a 387 rutas aéreas regulares, lo que representa un crecimiento del 37% y la incorporación de 105 nuevas rutas en diez años. Actualmente, 40 aerolíneas operan en el país, frente a las 28 que lo hacían una década atrás.

Este crecimiento basiacamente refleja la amplitud de nuevas alternativas para los viajeros y fortalecer la conexión entre distintas regiones del país y los destinos internacionales. Además, un dato importante que indican es que, 61 aeropuertos cuentan hoy con vuelos regulares, una muestra de la consolidación de la red aérea colombiana.

Un mercado que se adapta a los cambios

Pese a los desafíos que ha enfrentado la industria en los últimos años, la conectividad aérea se ha mantenido, así lo informa la IATA. Entre 2024 y 2025, la red de rutas activas apenas registró una variación de 1%, al pasar de 392 a 387 conexiones. En ese periodo se cancelaron 26 rutas, pero también se incorporaron 14 nuevas y regresaron otras siete que se encontraban suspendidas.

De acuerdo con el análisis de IATA, esta capacidad de adaptación ha permitido responder a las necesidades de los viajeros y de sectores como el turismo, sin perder conectividad para las regiones.

Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia, señaló que la evolución del sector en la última década demuestra la necesidad de continuar impulsando un entorno favorable para la conectividad, el turismo y las inversiones en infraestructura aeroportuaria.

En ese sentido, los resultados muestran un sector que continúa expandiéndose y consolidándose como uno de los motores del desarrollo económico y social del país, con una mayor capacidad para conectar personas, regiones, comunidades y oportunidades de negocio dentro y fuera del país.