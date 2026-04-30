Concierto de Shakira en Copacabana tendrá un impacto económico superior al de Madonna y Lady Gaga

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: Shakira attends the premiere of Walt Disney Studios' "Zootopia 2" at El Capitan Theatre on November 13, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/WireImage) / Rodin Eckenroth

Según datos divulgados este miércoles por fuentes oficiales, el concierto de Shakira del próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, tendrá un impacto económico superior al de las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

¿Cuántos ingresos generará?

El concierto de la estrella de la música colombiana generará ingresos de 800 millones de reales, es decir, unos 160 millones de dólares, 40 veces el valor invertido por la municipalidad, de acuerdo a Eduardo Cavalieri, alcalde de Río de Janeiro.

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La cifra superaría los 469 millones de reales o los 95 millones de dólares del concierto de Madonna y los 592 millones de reales o los 120 millones de dólares de Lady Gaga.

¿De cuánto es la inversión?

El dinero invertido por la municipalidad para el concierto que es de unos 20 millones de reales o 4 millones de dólares, podría tener un retorno que sería 40 veces superior para la economía local, al impulsar la hotelería, la gastronomía y el comercio, según el alcalde.

¿Cuántos asistentes tendrá?

El evento tendrá una asistencia estimada de 2 millones de personas, Madonna tuvo 1,6 millones y Lady Gaga, 2,1 millones, de acuerdo con un estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro.

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¿De dónde serán los asistentes?

278.000 de los asistentes serán turistas nacionales, 32.000 extranjeros y 1,7 millones de residentes de Río y de su área metropolitana.

¿Cuánto gastarán?

Gastarán alrededor de 776,2 millones de reales o unos 158 millones de dólares.