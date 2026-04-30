Aumenta preocupación en Norte de Santander por la parálisis en las estaciones de servicio de Tibú

Norte de Santander

Las estaciones de servicio del municipio de Tibú suspendieron sus operaciones a partir de este 29 de abril, tras amenazas, presiones y hechos de extorsión que afectan directamente el desarrollo de su actividad, hecho que genera preocupación en el sector productivo, por las pérdidas económicas que esto provocaría.

“Esto es muy preocupante porque además no es un hecho aislado”, dijo Francisco Unda, gerente de la ANDI seccional Norte de Santander a Caracol Radio.

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“Hemos denunciado desde finales del año pasado el cierre las operaciones de Ecopetrol, el cierre la distribución de gas domiciliario en Tibú, las dificultades para la distribución de GLP en los municipios del oriente del departamento, las dificultades que tiene Centrales Eléctricas para hacer mantenimiento a las líneas que abastecen todo el Catatumbo y ahora el cierre de 15 estaciones de servicios en el municipio de Tibú. Esto hace parte de toda una especie de estrategia en el que están acorralando al sector minero-energético del departamento y del Catatumbo impidiendo su funcionamiento y casi que vamos a llegar a una parálisis total del sector productivo”.

Resaltó Unda que esta parálisis tiene varias implicaciones, entre las más complejas está el hecho que el municipio deje de recibir cerca de 200 millones de pesos mensuales por regalías, la parálisis en el sector productivo.

“Las amenazas y extorsión permanente de los grupos al margen de la ley hacen que el sector productivo quede por fuera del funcionamiento en Norte de Santander.

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Así mismo el presidente de la ANDI seccional Norte de Santander aseguró que en un plazo máximo de 48 horas, se comenzará a ver las pérdidas económicas en el municipio.

Enfatizó que estos cierres de las estaciones de servicio dejan en riesgo miles de empleos en la región, argumentando que se podrían presentar cierres de empresas por la imposibilidad de producción.