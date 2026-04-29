Se comienza a normalizar el servicio de agua potable en Villa del Rosario: Aqualia

Villa del Rosario

Luego de una semana de contingencia por la suspensión del servicio de agua potable en Villa del Rosario, Aqualia, la empresa operadora, indicó que ya se está normalizando la captación y tratamiento del vital líquido.

A través de un comunicado la empresa indicó que “las condiciones de la fuente hídrica han permitido reactivar el tratamiento de agua y avanzar en la normalización del servicio, que llegará progresivamente a todos los sectores del municipio”.

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Según lo explicó la jefe de servicio, Ledys Quintero, “esta recuperación ha sido posible gracias a la mejora en las condiciones de la fuente de abastecimiento, el río Táchira”.

Sin embargo, Aqualia indicó que “debido a que el sistema de distribución opera por gravedad, el servicio comenzará a normalizarse inicialmente en los sectores bajos y, de forma progresiva, llegará a las zonas más altas, conforme se estabilicen las redes”.

Y resaltan que “la prestación del servicio depende de factores climáticos. Las lluvias en la parte alta de la cuenca pueden afectar nuevamente la calidad del agua, debido al arrastre de material hacia el río, lo que podría generar nuevas contingencias”.