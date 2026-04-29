Estaciones de servicio en el Catatumbo suspenden operaciones por amenazas

Norte de Santander.

Las estaciones de servicio del municipio de Tibú suspenderán sus operaciones a partir de este 29 de abril, tras denunciar amenazas, presiones y hechos de extorsión que afectan directamente el desarrollo de su actividad.

A través de comunicados, varios empresarios del sector manifestaron su preocupación por la situación de orden público, señalando que las intimidaciones ponen en riesgo la seguridad de sus trabajadores, sus familias y la comunidad en general, además de impedir la prestación normal del servicio.

Uno de los pronunciamientos conocidos advierte que, ante este panorama, se ven obligados a detener la atención al público y a las empresas del municipio hasta que existan garantías que permitan retomar las operaciones con seguridad.

La medida impacta no solo el suministro de combustible en Tibú, sino también la dinámica económica local, teniendo en cuenta que estas estaciones generan empleo y son clave para el funcionamiento de diferentes sectores productivos en la región.

Algunas estaciones como Monterrey, La Cuatro, Ángeles y Gran Estación confirmaron que se suman a la suspensión, en un contexto que, según se ha conocido, podría extenderse a la totalidad de estos establecimientos en el municipio.

Los empresarios reiteraron su llamado a que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para continuar con su labor, insistiendo en que el trabajo formal no debería verse afectado por la violencia y la intimidación.