Familias PNIS del Catatumbo protestan en Cúcuta por incumplimientos del Gobierno Nacional

Cúcuta

Son 20 las familias beneficiarias del PNIS que llegaron hasta la oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la ciudad de Cúcuta para adelantar una protesta motivados por los incumplimientos que ha tenido el Gobierno Nacional con estas familias.

Alexander Molina, voceros de los beneficiarios PNIS, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que “han sido solamente en promesas de papel. En este momento se teme la garantía de la terminación de ese proyecto ya que a los proveedores no se le ha cancelado la totalidad de sus deudas de los artículos que han entregado en varias partes del Catatumbo. Entonces al no cancelarles a ellos no se garantiza que el proyecto pueda seguir adelante”.

A pesar que en múltiples oportunidades estas familias han llamado la atención del Gobierno Nacional por estos incumplimientos y la respuesta ha sido el desarrollo de mesas de trabajo con las familias para buscar soluciones, Molina aseguró que dichas mesas solo se llevó a cabo en una oportunidad y luego se volvió a perder la comunicación.

Más información Se comienza a normalizar el servicio de agua potable en Villa del Rosario: Aqualia

“Con la doctora Gloria Miranda solamente se ha tenido el encuentro que hubo después de la manifestación de más de 20 días dentro de esta institución. Nunca más nos hemos vuelto a comunicar, solamente vía digital con ella en una reunión que tuvimos”.

Indicó que en esta oportunidad esperan obtener una respuesta oportuna por parte del Gobierno Nacional, de lo contrario, las protestas se extenderán a las oficinas de Tibú y Sardinata.

Según Molina, son 1.800 familias a las que se les ha incumplido con los compromisos, “unas 800 ya han recibido la totalidad de sus proyectos”.