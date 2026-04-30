“Alianza por la Vida”: liberales en Bucaramanga apuestan por Iván Cepeda en primera vuelta

En Bucaramanga, sectores del liberalismo anunciaron su adhesión a “Alianza por la Vida”, una coalición política que respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda y que insiten en ganar primera vuelta.

El evento se realizó hoy, en el Hotel Chicamocha y contó con la presencia del exgobernador de Nariño y exsenador, Camilo Romero, quien defendió y apostó por la construcción de esta alianza y la suma de apoyos en distintas regiones del país.

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Durante su intervención, Romero explicó que esta iniciativa busca convocar a distintos sectores políticos más allá del Pacto Histórico. “La Alianza por la Vida es una convocatoria a diversos sectores”, afirmó.

La coalición, lanzada esta semana en Bogotá, reúne sectores del Pacto Histórico, la Alianza Verde, movimientos indígenas y dirigentes que se han ido apartando de sus partidos para sumarse a esta campaña.

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En el encuentro también participaron el concejal del Pacto Histórico en Bucaramanga, Jorge Flórez, y el exministro del Interior Guillermo Rivera, quien fue embajador en Brasil durante este gobierno.

Romero también se refirió a las divisiones dentro del Partido Liberal y cuestionó a un sector de esa colectividad. “Hay un viejo partido liberal que se quedó institucionalizado, fosilizado (…) esa estructura, por decirlo así, una casa pintada de rojo”, en referencia a quienes respaldan a Paloma Valencia.

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Frente a un eventual escenario de segunda vuelta, no respondió de manera directa y reiteró que hay “optimismo, no triunfalismo”, en medio de un proceso que aún está en construcción. Pues, aseguró que ven posible una victoria en primera vuelta y que el trabajo está enfocado en consolidar apoyos.