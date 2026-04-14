Alianza Verde se fractura por propuesta de respaldar candidatura presidencial de Iván Cepeda

Una nueva controversia sacude al Partido Alianza Verde tras la propuesta del representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de explorar un eventual respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

El congresista planteó la creación de un mecanismo interno para evaluar esa posibilidad. “Una comisión de nuestro partido encargada de discutir en la coalición de la Alianza por la Vida del candidato Iván Cepeda Castro un acuerdo programático. Si este acuerdo se da, apoyaríamos esta campaña presidencial. Si no, tendríamos que reunirnos nuevamente para tomar una decisión en otro sentido”, explicó.

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Sin embargo, la iniciativa generó rechazo en sector de la colectividad. La representante Catherine Juvinao anunció que acudirá a la objeción de conciencia, al considerar que se trata de una decisión que no la representa. “La figura legítima de la objeción de conciencia para poder en este caso bajar los brazos. Es cierto que no vamos a poder apoyar ni a Claudia López ni a Sergio Fajardo, que por ejemplo era a quien quería apoyar”, señaló.

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Las bancadas del Partido C

A su turno, la senadora Angélica Lozano también cuestionó la propuesta y advirtió sobre el rumbo del partido. “Muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse. Es una etapa de cierre final y triste del Partido Alianza Verde”, afirmó.

Nuevos rumbo

En medio de la tensión, el propio Salamanca advirtió que no se descarta una división formal en la colectividad. “Puede aprobar e iniciar el proceso de escisión del partido solicitado por el senador Jhonatan Pulido Hernández La solicitud inicialmente es del senador J. Fernández. Nadie más ha expresado su voluntad de desingresar”, puntualizó.

La discusión deja en evidencia las fisuras internas del Partido Alianza Verde de cara a la definición de su postura para las elecciones presidenciales.