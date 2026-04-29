La cantautora Patti Smith es galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Este miércoles la cantautora, poetisa, pintora, autora y fotógrafa Patti Smith fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

“Intérprete de estilo vigoroso, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo. Como escritora, ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones”, expresó el jurado del premio.

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¿Quién es Patti Smith?

Su álbum debut de 1975, ‘Horses’, la convirtió en una figura influyente del movimiento punk rock de Nueva York.

Smith ha fusionado rock y poesía en su obra.

En 1978, su canción más conocida, “Because the Night”, coescrita con Bruce Springsteen, alcanzó el puesto 13 en la lista Hot 100 de Billboard.

En 1993, los 10,000 Maniacs grabaron una versión acústica en vivo para MTV Unplugged que alcanzó el puesto 11 en la lista Hot 100 de Billboard.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido?

En 2005, Smith fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés.

En 2007, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

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En noviembre de 2010, Smith ganó el Premio Nacional del Libro por sus memorias ‘Just Kids’, escritas para cumplir una promesa que le hizo a Robert Mapplethorpe, su pareja y amigo de toda la vida.

Smith ocupa el puesto 47 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, publicada en 2010, y fue galardonada con el Premio Polar de Música en 2011.