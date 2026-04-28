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28 abr 2026 Actualizado 17:56

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Ricardo Arjona hace historia vendiendo su quinto Movistar Arena y anunció sexto concierto en Bogotá

El cantautor guatemalteco superó la cifra de cinco conciertos vendidos por Carlos Vives, Andrés Cepeda y Morat.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Ricardo Arjona attends the US Open Tennis Championship at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Ricardo Arjona attends the US Open Tennis Championship at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images) / John Nacion

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Ricardo Arjona attends the US Open Tennis Championship at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images)

Matheo

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona vendió su quinto Movistar Arena en Bogotá y anunció una sexta fecha de su gira ‘Lo que el seco no dijo’.

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A finales de marzo había anunciado su quinto concierto en este recinto luego de vender el cuarto.

De esta forma, Arjona rompió el récord de cinco Movistar vendidos por Carlos Vives en 2019, Andrés Cepeda en 2022 y Morat en 2026.

El artista guatemalteco se presentará el 26, 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto de 2026.

Su sexto concierto será el martes 28 de julio.

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Arjona se presentó por última vez en Bogotá el 15 y 16 de septiembre de 2022, en el Coliseo Medplus en Cota, Cundinamarca, en el marco de su gira ‘Blanco y negro’.

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