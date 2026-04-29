Organizaciones culturales antioqueñas: Abren nueva convocatoria que le apuesta a la sostenibilidad

Medellín

La Promotora Cultural de Antioquia anunció la apertura de la tercera edición de la convocatoria “Organizaciones Culturales Sostenibles”, la cual dispone de una bolsa de 1.300 millones de pesos. El objetivo principal es fortalecer la capacidad instalada y la permanencia de las entidades del sector en las nueve subregiones del departamento.

El proceso de inscripción estará habilitado desde el 22 de abril hasta el 18 de mayo de 2026 a las 11:59 p. m. Los proyectos deben presentarse a través del portal oficial www.promotoracultural.org, donde también se centralizará la atención de dudas mediante el correo institucional de convocatorias.

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La convocatoria está dirigida a organizaciones con una trayectoria mínima de tres años en Antioquia. Las propuestas deben estar alineadas con un modelo de sostenibilidad que abarca seis dimensiones: cultural, gobernanza, social, económica, ambiental y ejes transversales, buscando consolidar rutas estratégicas de mediano y largo plazo.

En sus dos versiones previas, esta iniciativa ha ejecutado una inversión acumulada de 2.220 millones de pesos. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a 53 organizaciones del departamento mediante el financiamiento de 47 proyectos enfocados en la incidencia social y el acceso a derechos culturales en los territorios.