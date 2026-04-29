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29 abr 2026 Actualizado 13:12

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¿Qué dicen gremios en el Quindío sobre el panorama de violencia en el país?

Gremios en el Quindío advierten del impacto negativo que generaría el panorama de violencia que se vive en el país

Presidente de la Cámara de Comercio

Presidente de la Cámara de Comercio

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Armenia

Ante la ola de atentados terroristas que se han generado en diferentes departamentos del país y la advertencia de los transportadores de parar las operaciones por la falta de seguridad, los gremios han dado a conocer la preocupación por la problemática y el impacto que podría generarse en el departamento.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que este fin de semana se trató el tema en una reunión con las cámaras a nivel país.

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Las cámaras hablamos este fin de semana sobre el tema, sobre todo además con la cámara con eso del cauca y esa zona es superpreocupante, lógicamente, además de que afecta la ciudadanía, la gente digámoslo ajena a cualquier cualquier tema digamos de la guerrilla, etcétera, muertos, etcétera y el efecto económico es bastante grande", alertó.

Fue claro que el efecto económico es bastante grande e incluso paraliza ciertas zonas donde impide el transporte de productos por lo que es alta la preocupación por toda la situación que se vive hoy en día.

El efecto económico paraliza cierta zona, evita que que lleguen allá ciertos productos de los transportadores que lógicamente viven de esa labor y se dificulta", dijo.

Añadió: “Es un tema muy delicado, a nivel de Confecámaras estamos haciendo gestión como todas las entidades con el ministro de defensa, con el gobierno para que realmente se pueda ayudar a que eso disminuya, desaparezca, pero bien complicado el tema de seguridad del país".

Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

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