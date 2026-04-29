Procaps y Armada de Colombia entregaron ayudas a familias afectadas por inundaciones en Córdoba

Como respuesta a las graves afectaciones que dejó el invierno en su paso por Cordoba, Procaps, en articulación con la Armada de Colombia, adelantó una jornada de atención humanitaria en el corregimiento Las Camorras de La Doctrina, en Córdoba, para apoyar a comunidades afectadas por las recientes inundaciones. La actividad hizo parte de la estrategia de sostenibilidad y compromiso social de la compañía.

Durante la jornada fueron entregadas 150 ayudas humanitarias a familias golpeadas por la emergencia, entre ellas pescadores, campesinos y jornaleros que vieron comprometidos sus medios de subsistencia.

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La iniciativa contó con el trabajo conjunto de voluntarios corporativos, Profesionales Oficiales de la Reserva de la Armada de Colombia, COAMI Sucre y la Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal.

Alianza para responder a la emergencia

Desde Procaps destacaron que este tipo de acciones buscan generar valor social sostenible y aportar al bienestar de las comunidades en momentos de dificultad. La empresa señaló que su propósito es contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los territorios donde tiene presencia.

La alianza con la Armada permitió ampliar el alcance de la intervención y brindar una respuesta oportuna a las familias afectadas por la ola invernal en esta zona del departamento.

Compromiso con las comunidades

Procaps aseguró que continuará impulsando este tipo de iniciativas como parte de su trabajo social, con el fin de apoyar a poblaciones vulnerables y acompañarlas frente a situaciones de emergencia.

La jornada dejó en evidencia la importancia de sumar esfuerzos entre el sector privado y las fuerzas militares para atender necesidades urgentes en los territorios.