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29 abr 2026 Actualizado 02:26

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Política

Partido Liberal respaldará oficialmente a la candidata Paloma Valencia en elecciones presidenciales

Así se resolvió tras votación de las bancadas de Senado y Cámara, en reunión con el expresidente César Gaviria.

Paloma Valencia. (Colprensa - Cristian Bayona).

Paloma Valencia. (Colprensa - Cristian Bayona).

Paloma Valencia. (Colprensa - Cristian Bayona).

Laura Duarte@laurad_duarte

Luego de horas de reunión de las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Partido Liberal, en la casa del expresidente César Gaviria, la colectividad decidió en votación respaldar la campaña de la senadora y candidata Paloma Valencia.

Con la decisión, hay un sector del partido que quedaría imposibilitado para respaldar a Iván Cepeda: por ejemplo, algunos congresistas como las llamadas “Liberales Sin Piedad”, o el representante Héctor Chaparro, más cercanos al petrismo.

“Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco por la consecución de esta candidatura”, dijo Jaime Jaramillo, Secretario General del Partido Liberal.

Y entonces, los partidos tradicionales estarían completos en la campaña de Paloma Valencia: ya habían aterrizado allí el Partido Conservador y el Partido de la U.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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