Partido Liberal respaldará oficialmente a la candidata Paloma Valencia en elecciones presidenciales

Luego de horas de reunión de las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Partido Liberal, en la casa del expresidente César Gaviria, la colectividad decidió en votación respaldar la campaña de la senadora y candidata Paloma Valencia.

Con la decisión, hay un sector del partido que quedaría imposibilitado para respaldar a Iván Cepeda: por ejemplo, algunos congresistas como las llamadas “Liberales Sin Piedad”, o el representante Héctor Chaparro, más cercanos al petrismo.

“Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco por la consecución de esta candidatura”, dijo Jaime Jaramillo, Secretario General del Partido Liberal.

Y entonces, los partidos tradicionales estarían completos en la campaña de Paloma Valencia: ya habían aterrizado allí el Partido Conservador y el Partido de la U.