Desde Popayán Paloma Valencia anuncio medidas legales contra Aida Quilcué

Popayán - Cauca

Paloma Valencia, candidata presidencial anunció desde la Ciudad Blanca que entablará acciones legales contra Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda; por presuntamente responsabilizar a la oposición de los recientes ataques violentos en el suroccidente del país.

“La vamos a demandar, porque ella no puede andar diciendo que esos ataques los organiza la oposición”, dijo Valencia, quien además agregó que esos ataques los organizó alias ‘Marlon’, “que fue uno de los seleccionados por el Gobierno como gestores de paz porque les parecía que ayudaban al gobierno, que eran sus negociadores, la negociación que llevaba el candidato Iván Cepeda”.

Paloma Valencia, puntualizó que son ellos los que tienen que responder por la política de paz total.

La candidata hizo el pronunciamiento desde la ciudad de Popayán después de la escalada violenta en el suroccidente colombiano que dejó graves afectaciones en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.