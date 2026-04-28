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28 abr 2026 Actualizado 23:08

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Popayán

Paloma Valencia denunció la existencia de un nuevo plan para atentar contra su vida

La candidata a la presidencia afirmó que nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Crédito: Suministrada.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Crédito: Suministrada.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Crédito: Suministrada.

Richar Vidal

Popayán

Popayán - Cauca

Dede Popayán la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció la existencia de un nuevo plan de ataque en su contra en el sur del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez ya había publicado que, a través de labores de inteligencia se descartó cualquier amenaza contra la candidata.

Sin embargo, Valencia manifestó que, “aquí le respondo a Petro, fue su Gobierno, ministro del Interior y Defensa y el director de la Policía Nacional los que nos informaron del atentado”.

Agregó que como el MinDefensa les entregó la información a los medios de comunicación, ella tuvo que hacer pública parte de la información de le dieron.

Más información

Quiero decir que me dieron más información de la que revelé, entre otras, otro atentado que se esta planeando contra mi en el sur del país”, recalcó.

También mencionó que por ahora no se conoce quién o quiénes estarían tras de esas intenciones y resaltó que “nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un robusto esquema de seguridad”.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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