Paro de defensores públicos afecta audiencias y atención en el Atlántico

Una jornada de protesta de defensores públicos comenzó a generar retrasos en audiencias judiciales y en la atención de usuarios en el Atlántico. La manifestación, liderada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se concentra en el Centro Cívico y responde a reclamos por condiciones laborales y contractuales.

Según los voceros del movimiento, la inconformidad se debe, entre otros factores, a la falta de incremento en los honorarios desde hace dos años y a la inestabilidad en los contratos. Como parte de la protesta, los defensores públicos suspendieron la prestación de sus servicios durante dos días, lo que ya impacta el desarrollo de audiencias en los circuitos judiciales de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Sabanalarga.

La medida también afecta la atención en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde se reciben casos urgentes relacionados con el sistema penal.

Se requiere seguridad jurídica y continuidad contractual

Luis Alberto González Fandiño, presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo (Ascendep), subdirectiva Costa Caribe, explicó que la situación responde a problemas estructurales en el modelo de vinculación.

“La falta de incremento en los honorarios desde hace dos años evidencia la precariedad en la que trabajan los defensores públicos. Se requiere seguridad jurídica y continuidad contractual, teniendo en cuenta la necesidad permanente del servicio. Actualmente, son los únicos que no tienen un vínculo laboral directo con la Defensoría del Pueblo”, afirmó.

La jornada de protesta se desarrolla de manera simultánea en distintas regiones del país. La organización sindical también cuestionó al Gobierno nacional por lo que considera una asignación insuficiente y tardía de recursos para fortalecer el sistema de defensoría pública.