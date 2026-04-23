Declaran en ruina varias viviendas en Itagüí y ordenan su demolición por alto riesgo de colapso

Itagüí, Antioquia

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó luego de evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección de Gestión del Riesgo, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que determinaron que las edificaciones presentan daños severos y un riesgo de colapso no mitigable.

Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran grietas de gran magnitud en pisos y muros, desplazamientos del terreno, pérdida de soporte estructural e inestabilidad del suelo en zona de ladera. Las viviendas, además, fueron construidas sobre un llenado antrópico que cedió, agravando la situación.

Las autoridades indicaron que estas condiciones hacen inviable cualquier intervención que garantice la seguridad, por lo que se ordenó la evacuación definitiva de las familias y la demolición controlada de las estructuras como medida preventiva.

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El alcalde de Itagüí, Diego Torres, aseguró que la prioridad es salvaguardar la vida de los habitantes: “Sabemos que estas decisiones generan un impacto profundo en las familias, pero actuamos con responsabilidad ante un riesgo real e inminente”.