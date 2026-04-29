Nueva EPS respondió al Instituto Nacional de Cancerología: habrá reunión de emergencia

Imagen de referencia. Instituto Nacional de Cancerología: Google Maps / Paciencia con cáncer: Getty Images / Logo Nueva EPS: Página web.

El interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, convocó una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), luego de que la entidad informara la suspensión temporal en la recepción de nuevos pacientes con cáncer afiliados a esa EPS.

Según explicó Ospina, el encuentro busca evaluar alternativas frente a las dificultades en el flujo de recursos y garantizar la continuidad en la prestación de servicios oncológicos.

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención”, afirmó Ospina.

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El interventor indicó que, de acuerdo con el propio comunicado del Instituto, los pacientes que ya se encuentran en tratamiento continuarán recibiendo atención sin afectaciones, así como los servicios de urgencias.

“El mismo comunicado emitido por el Instituto señala que los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento no verán interrumpida su atención”, precisó en un comunicado de la entidad.

Ahora, frente a las deudas señaladas por el INC, el funcionario aseguró que parte de las cuentas ya están en proceso de pago.

“Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza”, manifestó dando tranquilidad a los usuarios.

Ospina cuestionó que la decisión del Instituto no fue anticipada a la EPS.

“No sabía que me iba a encontrar con un comunicado anunciando el cierre de servicios del Instituto Nacional de Cancerología”, expresó, al tiempo que reiteró su disposición al diálogo.

En ese sentido, indicó que una parte de la deuda acumulada corresponde a periodos anteriores al proceso de intervención de la entidad

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