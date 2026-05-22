Gobierno Petro supera la meta de formación digital, con más de un millón de personas capacitadas

Colombia

Uno de los enfoques del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual es multiplicar el acceso digital a la educación para los colombianos, por lo que ha implementado diversas iniciativas y alianzas para la formación en habilidades digitales, así como la garantía de conectividad para el sector educativo en zonas donde este recurso históricamente era limitado o inexistente.

En ese sentido, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC) se planteó, desde el inicio del cuatrienio, una meta: formar en habilidades digitales a un millón de personas. Hoy, a meses de cerrar su periodo, la meta ya fue superada, con 1.020.181 colombianos con formación en competencias digitales, un recurso académico que les permite trabajar o emprender en las áreas más solicitadas: inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos, entre otros.

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“En este Gobierno decidimos que la tecnología tenía que llegar a quienes nunca la habían tenido. Por eso conectamos instituciones educativas de las zonas rurales y llevamos computadores, porque de nada sirve el Internet si no se tiene cómo usarlo. Y como el objetivo es sacarle el mayor provecho, también trabajamos con las empresas más importantes del sector para que las personas pudieran formarse gratuitamente en las habilidades digitales que el mundo demanda. La idea era entregar oportunidades y prosperidad a la ciudadanía”, afirmó la ministra de las TIC, Carina Murcia.

Los resultados son visibles en las regiones; pues, en tres años, la conectividad de las escuelas rurales del país se multiplicó por 4,5. Actualmente, 19.544 escuelas rurales en todo el país están conectadas, especialmente en zonas de difícil acceso, beneficiando a 1,5 millones de estudiantes en áreas apartadas.

A través del programa CiberPaz, se sensibilizó a 3,4 millones de personas para el manejo responsable, seguro y empático de la tecnología. Además, hubo una participación significativa de mujeres (41%), contribuyendo a cerrar brechas de género en el sector tecnológico. A estas personas se suman alrededor de 11.000 profesionales capacitados en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad, a través de programas como Emprendimiento Digital y Sofisticación de Soluciones Tecnológicas, fortaleciendo capacidades locales para la economía digital.

Entre 2022 y mayo de 2026, MinTIC ha entregado más de 156 mil computadores a estudiantes e instituciones educativas por toda Colombia. Se instalaron 3.252 laboratorios tecnológicos y se distribuyeron 55.000 microcontroladores para potenciar el aprendizaje de programación y pensamiento computacional. Estas herramientas han fortalecido los procesos educativos de más de 8.000 colegios y han permitido avanzar hacia una educación más moderna y conectada con el mundo digital.

Por otro lado, Colombia tendrá la primera Facultad de Inteligencia Artificial de América Latina, ubicada en Manizales, y se están desarrollando dos más en Zipaquirá y Usme. Esto permitirá marcar un paso clave para democratizar el conocimiento, impulsar la innovación y fortalecer el desarrollo tecnológico de la región.

De esta manera, el Ministerio TIC puso en marcha una estrategia integral que no solo llevó conectividad a más territorios, sino también equipos y formación para aprovecharla, ampliando oportunidades de educación, trabajo y emprendimiento para millones de colombianos y colombianas, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida.