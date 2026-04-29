“No tengo capacidad de ordenación del gasto, ni del Invías ni de UNGRD”: exministro Ricardo Bonilla

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo ( EFE )

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendió de las acusaciones de la Fiscalía por la investigación por el presunto direccionamiento de contratos.

“No tengo ninguna capacidad de ordenación del gasto ni en el Invías ni en la UNGRD (…). Tampoco puedo usurpar esa función, como le dijo Olmedo López a la Fiscalía", dijo.

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