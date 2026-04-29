Luego de dos horas, línea J de Metrocable de Medellín reactiva su servicio tras novedad técnica

Medellín, Antioquia

Un inconveniente técnico tuvo fuera de servicio desde primeras horas de este miércoles el Metrocable línea J (San Javier – La Aurora), que completó más de dos horas suspendido sin que haya claridad sobre la causa de la falla ni el tiempo de restablecimiento.

El Metro de Medellín informó que el sistema fue evacuado, por lo que no hay personas en las telecabinas, mientras personal de mantenimiento atiende la novedad.

La interrupción afecta a miles de usuarios que dependen de esta línea para movilizarse desde sectores del occidente de la ciudad hacia el sistema metro.

Línea clave para el occidente de Medellín

La línea J conecta la estación San Javier con los sectores de Juan XXIII, Vallejuelos y La Aurora, en zonas de las comunas 13 y 7, además de áreas cercanas a San Cristóbal.

El sistema tiene una extensión cercana a los 2,7 kilómetros y permite recorridos de aproximadamente 12 minutos, facilitando el acceso a zonas de difícil movilidad.

El Metrocable línea J puede movilizar cerca de 3.000 pasajeros por hora en cada sentido y cuenta con más de 100 cabinas, cada una con capacidad para 10 personas.

Hace parte del sistema Metro de Medellín, que diariamente transporta a más de 1,5 millones de usuarios en el Valle de Aburrá.