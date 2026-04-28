La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande anuncia su nuevo álbum de estudio ‘Petal’

La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande ha anunciado su nuevo trabajo discográfico ‘Petal’, que será lanzado el próximo 31 de julio.

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Grande hizo el anuncio oficial en sus redes sociales publicando una foto en blanco y negro sonriendo, acompañada de la fecha de lanzamiento del disco.

Este será el octavo trabajo de estudio de Ariana Grande, producido por ella junto al compositor, productor y cantante sueco nacido en Irán, Ilya Salmanzadeh.

Es coescritor y productor del exitoso sencillo de Grande, “Problem”, para su segundo álbum de estudio, My Everything (2014).

Ha sido nominado seis veces a los premios Grammy, con tres nominaciones a Álbum del Año: ‘Thank U, Next’, ‘Justice (Triple Chucks Deluxe)’ de Justin Bieber y ‘Special’ de Lizzo.

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El anuncio llega tras tres años de trabajo en la película ‘Wicked’ y su secuela, así como en ‘Eternal Sunshine’ y su edición de lujo de 2025.