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28 abr 2026 Actualizado 16:07

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La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande anuncia su nuevo álbum de estudio ‘Petal’

Grande hizo el anuncio oficial en sus redes sociales publicando una foto en blanco y negro sonriendo, acompañada de la fecha de lanzamiento del disco.

Ariana Grande at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Ariana Grande at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images) / Christopher Polk/2026GG

Ariana Grande at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Matheo

La cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande ha anunciado su nuevo trabajo discográfico ‘Petal’, que será lanzado el próximo 31 de julio.

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Grande hizo el anuncio oficial en sus redes sociales publicando una foto en blanco y negro sonriendo, acompañada de la fecha de lanzamiento del disco.

Este será el octavo trabajo de estudio de Ariana Grande, producido por ella junto al compositor, productor y cantante sueco nacido en Irán, Ilya Salmanzadeh.

Es coescritor y productor del exitoso sencillo de Grande, “Problem”, para su segundo álbum de estudio, My Everything (2014).

Ha sido nominado seis veces a los premios Grammy, con tres nominaciones a Álbum del Año: ‘Thank U, Next’, ‘Justice (Triple Chucks Deluxe)’ de Justin Bieber y ‘Special’ de Lizzo.

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El anuncio llega tras tres años de trabajo en la película ‘Wicked’ y su secuela, así como en ‘Eternal Sunshine’ y su edición de lujo de 2025.

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